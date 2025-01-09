Правоохранители пресекли сбыт крупной партии наркотиков в Воронежской области

Отмечается, что злоумышленница купила наркотики в Москве для дальнейшей реализации в Ростовской области. Ее автомобиль был остановлен на трассе М-4 сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с ГИБДД.

Правоохранители обнаружили в багажнике машины рюкзак. Внутри него находился пакет с мефедроном весом свыше 988 граммов.

Подозреваемую в совершении преступления заключили под стражу.

Ранее организовавшему подпольное производство наркотиков в Ленинградской области россиянину Тверской областной суд назначил наказание в виде 17 лет лишения свободы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

