Правоохранители пресекли сбыт крупной партии наркотиков в Воронежской области
Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, попытавшуюся сбыть крупную партию наркотических веществ, в Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба МВД по области.
В отношении задержанной 39-летней жительницы Подмосковья было возбуждено уголовное дело по факту незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
Отмечается, что злоумышленница купила наркотики в Москве для дальнейшей реализации в Ростовской области. Ее автомобиль был остановлен на трассе М-4 сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с ГИБДД.
Правоохранители обнаружили в багажнике машины рюкзак. Внутри него находился пакет с мефедроном весом свыше 988 граммов.
Подозреваемую в совершении преступления заключили под стражу.
Ранее организовавшему подпольное производство наркотиков в Ленинградской области россиянину Тверской областной суд назначил наказание в виде 17 лет лишения свободы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru