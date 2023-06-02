Правоохранители пресекли деятельность нелегальной криптофермы в Иркутске
Полицейские и работники прокуратуры пресекли работу незаконной криптофермы в Иркутске, функционирующей на трансформаторной подстанции. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на официального представителя прокуратуры Иркутской области Евгению Алферову.
Отмечается, что майнинг происходил в микрорайоне Солнечный города Иркутска, на проспекте Маршала Жукова, где к электросетям нелегально подключили 20 единиц оборудования для добычи криптовалюты. Ущерб из-за преступной деятельности составил 900 тысяч рублей.
В отношении собственника подстанции правоохранили возбудили дело за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
Ранее бизнесмену Илону Маску и его компаниям Tesla Inc и SpaceX предъявили судебный иск на 258 млрд долларов в связи с продвижением ими криптовалюты Dogecoin. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru