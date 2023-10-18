Правоохранители обыскали жилища участников азербайджанской мафии

Против задержанных возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Кроме того, правоохранители устанавливают личности других злоумышленников.

Следствие полагает, что фигуранты нападали на случайных прохожих, провоцировали драки, снимали их на видео и выкладывали в интернет.

Ранее Тверской суд Москвы признал акциониста Павла Крисевича, устроившего стрельбу на Красной площади, виновным по статье «хулиганство с применением оружия». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

