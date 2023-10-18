Правоохранители обыскали жилища участников азербайджанской мафии

Санкт-петербургские полицейские проводят обыски в местах жительства задержанных членов так называемой азербайджанской мафии. Их подозревают в нападениях на случайных прохожих. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.

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Против задержанных возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Кроме того, правоохранители устанавливают личности других злоумышленников.

Следствие полагает, что фигуранты нападали на случайных прохожих, провоцировали драки, снимали их на видео и выкладывали в интернет.

Ранее Тверской суд Москвы признал акциониста Павла Крисевича, устроившего стрельбу на Красной площади, виновным по статье «хулиганство с применением оружия». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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