Правоохранители нашли похищенного из ярославского зоопарка кенгуренка Кроша

Сотрудники УМВД России по Ярославской области и ГУ МВД России по Московской области в результате совместных действий обнаружили похищенного из ярославского зоопарка кенгуренка Беннетта Кроша. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

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Она уточнила, что третий похищенный кенгуренок был обнаружен в городе Королёв Московской области. Он жив и находится в безопасности. Также Волк опубликовала видео с малышом, который сидит в переноске.

В среду, 2 октября, правоохранители задержали подозреваемого в похищении трех кенгурят, при себе у него было двое животных, похищенных из калужского парка птиц «Воробьи», один из которых оказался мертв. Второе спасенное животное было передано специалистам, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
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