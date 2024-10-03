Правоохранители нашли похищенного из ярославского зоопарка кенгуренка Кроша

Она уточнила, что третий похищенный кенгуренок был обнаружен в городе Королёв Московской области. Он жив и находится в безопасности. Также Волк опубликовала видео с малышом, который сидит в переноске.

В среду, 2 октября, правоохранители задержали подозреваемого в похищении трех кенгурят, при себе у него было двое животных, похищенных из калужского парка птиц «Воробьи», один из которых оказался мертв. Второе спасенное животное было передано специалистам, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

