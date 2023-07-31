Балицкий: три человека погибли, 15 пострадали при обстреле села в Запорожской области

Три человека погибли, 15 получили ранения в результате обстрела ВСУ села Басань в Запорожской области, сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.

Гладков сообщил об обстреле Шебекинского округа со стороны Украины

По его словам, снаряд попал в продуктовый магазин, где находилось много людей. Под завалами остается 12-летний ребенок, на месте работают спасатели.

Ранее Балицкий в своем Telegram-канале сообщил, что российская армия нанесла удары по трем районам сосредоточения украинских подразделений в регионе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
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