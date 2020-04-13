«Ситуация критическая»: Пожар в Чернобыле подобрался к хранилищам радиационных отходов

Начавшийся 10 дней назад на границе зоны отчуждения в Чернобыле лесной пожар вплотную приблизился к городу Припять. Об этом написал в Facebook член общественного совета при Госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения Ярослав Емельяненко. По его данным, огонь бушует уже в двух километрах от хранилища высокоактивных радиационных отходов «Подлесный».

«Ситуация критическая. Зона горит. Местные власти сообщают, что все под контролем, но на самом деле огонь стремительно захватывает новые территории», - сообщил Емельяненко.

Распространению огня способствует сильный ветер. Как отмечает РИА Новости, горит трава на дамбе водохранилища-охладителя на правом берегу реки Припять.

Как утверждает Емельяненко, сегодня на помощь пожарным в Чернобыль приехала Нацгвардия.

Активисты «Гринпис», начавшие бить тревогу ещё на прошлой неделе, заявляли, что официальные данные о пожарах в зоне отчуждения скудны и недостоверны. Руководитель лесного отдела «Гринпис» Алексей Ярошенко сообщал о двух пожарах у зоны отчуждения — одном в 50 км от Чернобыльской АЭС (начался 3 апреля), втором — в 5 км от ЧАЭС (начался 8 апреля). По его оценке, чрезвычайно пожароопасная ситуация с высоким риском развития лесоторфяных пожаров наблюдается практически по всему «чернобыльскому следу» в России, Белоруссии и на Украине.

