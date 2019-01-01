Пожар на заводе «Красмаш» в Красноярске. Фото
Площадь пожара на территории завода «Красмаш» (входит в «Роскосмос») в Красноярске, по предварительным данным, составляет пять тысяч квадратных метров. Как пишет RT, ему присвоили высший, четвёртый, ранг сложности для региона.
При этом РИА Новости отмечает, что на территории предприятия, где производят ракеты «Сармат» и «Синева», горит склад холодильников, а производственные цехи оказались вне опасности. С таким заявлением выступил руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко.
По последним данным, сейчас с огнём сражаются 38 сотрудников МЧС. Также в тушении пламени задействованы 13 единиц техники.
Ранее сегодня НСН сообщала, что в Амурской области – недалеко от космодрома Восточный – произошел природный пожар. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление, сделанное в пресс-службе МЧС России. Спасатели отметили, что причиной его возникновения стало возгорание сухой травы. Очаг возгорания находится недалеко от населенного пункта Циолковский.
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