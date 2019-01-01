Пожар на заводе «Красмаш» в Красноярске. Фото

При этом РИА Новости отмечает, что на территории предприятия, где производят ракеты «Сармат» и «Синева», горит склад холодильников, а производственные цехи оказались вне опасности. С таким заявлением выступил руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко.

По последним данным, сейчас с огнём сражаются 38 сотрудников МЧС. Также в тушении пламени задействованы 13 единиц техники.