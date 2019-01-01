Происшествия

Пожар на заводе «Красмаш» в Красноярске. Фото

26 апреля17:12

Площадь пожара на территории завода «Красмаш» (входит в «Роскосмос») в Красноярске, по предварительным данным, составляет пять тысяч квадратных метров. Как пишет RT, ему присвоили высший, четвёртый, ранг сложности для региона.

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При этом РИА Новости отмечает, что на территории предприятия, где производят ракеты «Сармат» и «Синева», горит склад холодильников, а производственные цехи оказались вне опасности. С таким заявлением выступил руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко.

По последним данным, сейчас с огнём сражаются 38 сотрудников МЧС. Также в тушении пламени задействованы 13 единиц техники.

ФОТО: Соцсети
ФОТО: Соцсети
ФОТО: Соцсети
ФОТО: Соцсети
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Ранее сегодня НСН сообщала, что в Амурской области – недалеко от космодрома Восточный – произошел природный пожар. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление, сделанное в пресс-службе МЧС России. Спасатели отметили, что причиной его возникновения стало возгорание сухой травы. Очаг возгорания находится недалеко от населенного пункта Циолковский.

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ФОТО: Соцсети
ТЕГИ:ЗаводПожарРоскосмосМЧС РФ

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