Пожарный-волонтер из Испании получил уголовный срок за лесной пожар

Суд в Испании приговорил волонтера пожарной службы Луиса Труэбу к трем с половиной годам лишения свободы и штрафу в размере 158 тысяч евро за то, что вызванное им возгорание привело к лесному пожару площадью 1,5 миллиона квадратных метров. Об этом пишет Reuters.

Труэба работал волонтером в качестве шефа пожарной бригады на севере Испании. Зимой 2019 года он решил похвастаться перед коллегами своими навыками и с помощью бензина развел пожар, но в итоге не смог его потушить.