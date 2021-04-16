Пожарный-волонтер из Испании получил уголовный срок за лесной пожар

Суд в Испании приговорил волонтера пожарной службы Луиса Труэбу к трем с половиной годам лишения свободы и штрафу в размере 158 тысяч евро за то, что вызванное им возгорание привело к лесному пожару площадью 1,5 миллиона квадратных метров. Об этом пишет Reuters.

Труэба работал волонтером в качестве шефа пожарной бригады на севере Испании. Зимой 2019 года он решил похвастаться перед коллегами своими навыками и с помощью бензина развел пожар, но в итоге не смог его потушить.

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По данным GPS-трекера осужденного, он передвигался на служебной машине вдоль дороги у леса и поджог семь кустарников в разных точках. В суде волонтер объяснил свое отсутствие на базе тем, что в этот момент помогал своего брату перевезти стулья, но суд счел это алиби «невероятным».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Уголовное НаказаниеИспанияПожарные
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