Пожарные уже более суток не могут потушить «Невскую мануфактуру»

«Невская мануфактура» горит уже больше суток. Пожарные не могут до конца потушить завалы на месте здания. «Площадь тления по-прежнему 500 квадратных метров», - заявили «Интерфаксу» в пресс-службе управления МЧС по Санкт-Петербургу.

На данный момент на месте происшествия проливают и разбирают конструкции, а также пытаются потушить локальные очаги возгорания.

Пожарным удалось локализовать возгорание спустя десять часов с начала работы, вчера в определенные моменты площадь пожара составляла 10 тысяч квадратных метров.

При тушении погиб один сотрудник МЧС и пострадали трое, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии. В связи со случившимся было возбуждено два уголовных дела, задержаны генеральный директор «Невской мануфактуры» и его заместитель. В Следственном комитете их имена не уточнили.

Ранее депутат Госдумы и Законодательного собрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отверг криминальную версию поджога «Невской мануфактуры».

