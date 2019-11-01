Пожарные спасли из горящего дома в центре Москвы сову
Из пожара, который произошёл ранее в многоэтажном жилом доме в центре столицы, спасли сову. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление МЧС. Источник отмечает, что пернатого питомца вернули хозяйке.
Как напоминает сайт «Подмосковье Сегодня», возгорание произошло в пятницу в одном из жилых домов на Большой Сухаревской площади. В результате пострадали три человека – им была оказана медицинская помощь. В общей сложности их горящего здания были выведены 28 человек. К месту пожара, были направлены дополнительные силы МЧС, кареты скорой помощи и сотрудники ГИБДД – для регулировки движения. Для отключения коммуникаций на место выехали представители Мосэнерго, Мосгаза и других городских служб.
Ранее НСН писала, что мэр Москвы Сергей Собянин выразил благодарность пожарным и другим сотрудникам экстренных служб за оперативную ликвидацию возгорания в жилом доме на Большой Сухаревской площади. Об этом градоначальник написал в своем микроблоге Twitter.
Градоначальник подчеркнул, что, несмотря на то, что огонь быстро распространялся по зданию с деревянными перекрытиями, все люди были спасены.
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