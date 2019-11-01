Пожарные спасли из горящего дома в центре Москвы сову

Из пожара, который произошёл ранее в многоэтажном жилом доме в центре столицы, спасли сову. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление МЧС. Источник отмечает, что пернатого питомца вернули хозяйке.

Как напоминает сайт «Подмосковье Сегодня», возгорание произошло в пятницу в одном из жилых домов на Большой Сухаревской площади. В результате пострадали три человека – им была оказана медицинская помощь. В общей сложности их горящего здания были выведены 28 человек. К месту пожара, были направлены дополнительные силы МЧС, кареты скорой помощи и сотрудники ГИБДД – для регулировки движения. Для отключения коммуникаций на место выехали представители Мосэнерго, Мосгаза и других городских служб.