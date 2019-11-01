Люди могут быть заблокированы в горящем доме в центре Москвы. Видео

Более 20 человек спасены во время ликвидации пожара в доме на Большой Сухаревской площади Москвы. Борьба с огнём продолжается. Как сообщает АГН «Москва» со ссылкой на экстренные службы, всего из горящего подъезда, по последним данным, выведено не менее 23 человек.

Сначала загорелась квартира на втором этаже восьмиэтажного жилого дома, после чего огонь частично ушел в шахту лифта. При этом, как уточняет РИА ФАН, она частично обрушилась. Пожару присвоен третий ранг сложности по пятибалльной шкале. Движение в районе Большой Сухаревской площади затруднено.

Огонь по деревянным перекрытиям распространяется на верхние этажи. Как сообщает Москва 24, движение автотранспорта в районе Большой Сухаревской площади сильно затруднено. Очевидцы выкладывают в сеть видео с места происшествия.