Пожарные потушили возгорание на Омском НПЗ

Инцидент произошел около 15:00 в Советском округе Омска, где загорелась одна из промышленных установок Омского НПЗ. Взрыв, предшествовавший пожару, был слышен в нескольких районах города. В результате возгорания пострадали семь человек, один из которых погиб.

По данным регионального МЧС, площадь пожара составила 150 квадратных метров. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах, что привело к тяжкому вреду здоровью, передает «Радиоточка НСН».