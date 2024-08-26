Пожарные потушили возгорание на Омском НПЗ

Возгорание на Омском нефтеперерабатывающем заводе было полностью ликвидировано, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

По данным ведомства, пожар был локализован в 19:05 (16:05 мск), а окончательно потушен в 23:06 (20:06 мск). В операции по тушению участвовали 27 человек и семь единиц техники от МЧС, были также задействованы 15 звеньев газодымозащитной службы.

Пострадавшие при возгорании на Омском НПЗ сотрудники получат необходимую помощь

Инцидент произошел около 15:00 в Советском округе Омска, где загорелась одна из промышленных установок Омского НПЗ. Взрыв, предшествовавший пожару, был слышен в нескольких районах города. В результате возгорания пострадали семь человек, один из которых погиб.

По данным регионального МЧС, площадь пожара составила 150 квадратных метров. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах, что привело к тяжкому вреду здоровью, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:Омская ОбластьНПЗПожар

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