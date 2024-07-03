Пожарные потушили пожар на складе ГСМ в Свердловской области
3 июля 202423:56
Пожарные успешно ликвидировали возгорание на складе горюче-смазочных материалов в городе Березовский Свердловской области, сообщила пресс-служба МЧС России.
В ведомстве отметили, что в настоящее время специалисты устанавливают точную причину возгорания.
В пресс-службе МЧС ранее сообщали о том, что склад с горюче-смазочными материалами в Свердловской области загорелся в среду на площади две тысячи квадратных метров.
Позднее удалось полностью потушить открытые очаги возгорания. По предварительным данным, пострадавших нет, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru