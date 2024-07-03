Пожарные потушили пожар на складе ГСМ в Свердловской области

Пожарные успешно ликвидировали возгорание на складе горюче-смазочных материалов в городе Березовский Свердловской области, сообщила пресс-служба МЧС России.

В ведомстве отметили, что в настоящее время специалисты устанавливают точную причину возгорания.

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В пресс-службе МЧС ранее сообщали о том, что склад с горюче-смазочными материалами в Свердловской области загорелся в среду на площади две тысячи квадратных метров.

Позднее удалось полностью потушить открытые очаги возгорания. По предварительным данным, пострадавших нет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:Свердловская ОбластьПожарные

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