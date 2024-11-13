Пожар начался в оздоровительном комплексе в Подмосковье
13 ноября 202411:42
В подмосковном поселке Дорохово начался крупный пожар, сообщили в МЧС России.
Отмечается, что горит оздоровительный комплекс. Площадь пожара составляет 600 квадратных метров.
На месте происшествия работают больше 30 огнеборцев и восемь единиц техники для пожаротушения.
Ранее в Магадане произошел пожар в частном доме, в результате которого погибли двое человек, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru