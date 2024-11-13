Пожар начался в оздоровительном комплексе в Подмосковье

В подмосковном поселке Дорохово начался крупный пожар, сообщили в МЧС России.

При пожаре в частном доме в Ростовской области погибли шесть человек

Отмечается, что горит оздоровительный комплекс. Площадь пожара составляет 600 квадратных метров.

На месте происшествия работают больше 30 огнеборцев и восемь единиц техники для пожаротушения.

Ранее в Магадане произошел пожар в частном доме, в результате которого погибли двое человек, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: МЧС России
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