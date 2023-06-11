Пожарные ликвидировали возгорание на заводе в Ростове-на-Дону

Спасатели ликвидировали возгорание на территории завода Ростсельмаш в Ростове-на-Дону, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.

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Отмечается, что пожар полностью потушен в 12:54 (мск). От МЧС в ликвидации возгорания участвовали 36 человек и 11 единиц техники.

Информация о пожаре поступила в 12:00. На площади 80 квадратных метров загорелись покрышки.

На железнодорожной станции Уфы 9 июня произошел пожар на складе горюче-смазочных материалов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:МЧС РФРостов-на-ДонуПожар

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