Пожарные ликвидировали возгорание на заводе в Ростове-на-Дону

Отмечается, что пожар полностью потушен в 12:54 (мск). От МЧС в ликвидации возгорания участвовали 36 человек и 11 единиц техники.

Информация о пожаре поступила в 12:00. На площади 80 квадратных метров загорелись покрышки.

На железнодорожной станции Уфы 9 июня произошел пожар на складе горюче-смазочных материалов, передает «Радиоточка НСН».

