Пожарные ликвидировали возгорание на заводе в Ростове-на-Дону
11 июня 202313:52
Спасатели ликвидировали возгорание на территории завода Ростсельмаш в Ростове-на-Дону, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.
Отмечается, что пожар полностью потушен в 12:54 (мск). От МЧС в ликвидации возгорания участвовали 36 человек и 11 единиц техники.
Информация о пожаре поступила в 12:00. На площади 80 квадратных метров загорелись покрышки.
На железнодорожной станции Уфы 9 июня произошел пожар на складе горюче-смазочных материалов, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru