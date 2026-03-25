УАЗ приостановил производство на Кубе
Производство автомобилей УАЗ на Кубе приостановили на фоне ограничений электроснабжения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя.
«В настоящее время производство, как и на большинстве предприятий... приостановлено, что в первую очередь связано с жесткими ограничениями электроснабжения на острове», - указано в заявлении.
Вместе с кубинской стороной УАЗ ожидает разрешения ситуации и возобновления производства.
Ранее на Кубе произошла авария, из-за которой энергосистема страны полностью отключилась. Позднее на острове восстановили связь между провинциями и начали подключение генерирующих мощностей, пишет 360.ru.
- В Кронштадте дроны повредили остекление жилых домов и автомобилей
- Депутат Горелкин заявил о «фрагментации интернета» в мире
- Военные РФ отразили самую массированную атаку дронов ВСУ с марта 2025 года
- «Снова одурачили?»: Мирный план США и «подарок» Трампа и не убедили Иран
- Мединский: Российские деятели культуры вернутся на мировую арену
- В Новосибирске произошло возгорание в корпусе НГТУ
- Россия сократила закупки цветов из ЕС до минимума с 2021 года
- Над Россией уничтожили 389 украинских беспилотников
- В порту Усть-Луга произошел пожар после атаки БПЛА