УАЗ приостановил производство на Кубе

Производство автомобилей УАЗ на Кубе приостановили на фоне ограничений электроснабжения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя.

«В настоящее время производство, как и на большинстве предприятий... приостановлено, что в первую очередь связано с жесткими ограничениями электроснабжения на острове», - указано в заявлении.

Вместе с кубинской стороной УАЗ ожидает разрешения ситуации и возобновления производства.

Ранее на Кубе произошла авария, из-за которой энергосистема страны полностью отключилась. Позднее на острове восстановили связь между провинциями и начали подключение генерирующих мощностей, пишет 360.ru.

