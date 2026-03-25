Мединский: Российские деятели культуры вернутся на мировую арену
Деятели культуры из России займут свое место на международной сцене после нормализации ситуации в мире, считает помощник президента РФ Владимир Мединский. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.
Как отметил Мединский, россияне не покидали мировую культурную арену, она сама «от них отстранилась местами». Помощник президента считает, что со временем это изменится и «все будет нормально».
«Международная ситуация нормализуется, и арена вернется к ним обратно», - подчеркнул Мединский.
Ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал культурную жизнь в Европе немыслимой без российских артистов.
