Депутат Горелкин заявил о «фрагментации интернета» в мире

Разделение интернета по блоковому принципу происходит во всем мире. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

«В мире очень много противоречий между главными странами, высокая конфликтность, и мы наблюдаем... фрагментацию интернета по блоковому принципу», - рассказал парламентарий в интервью ТАСС.

Как отметил Горелкин, НАТО фрагментирует интернет в рамках своего блока, при этом Европа намерена отделиться от США.

Депутат считает, что в ближайшее время уже не будет глобализации в Сети, существовавшей 10-20 лет назад, поскольку между ведущими странами возникло слишком много противоречий. Возвращение к глобальности возможно при наднациональном регулировании, однако изменения произойдут «не в ближайшем будущем».

Ранее Антон Горелкин заявил, что в России не рассматривают полный запрет VPN, однако в стране продолжат точечные блокировки сервисов, нарушающих закон, пишет Ura.ru.

ФОТО: РИА Новости
