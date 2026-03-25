Россия сократила закупки цветов из ЕС до минимума с 2021 года
Россия в январе сократила импорт цветов из государств Евросоюза. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.
В начале года компании РФ ввезли цветов из ЕС на 19,9 млн евро. В январе 2025-го закупки составляли 26,7 млн евро, их сумма снизилась на 34,2% в годовом выражении. Это минимальный показатель для январского импорта с 2021 года.
Основными поставщиками цветов в РФ в январе оказались Нидерланды (19,1 млн евро), Латвия (678,9 тысячи), Германия (150,7 тысячи).
Ранее Россия сократила импорт кофе из Бразилии, пишет 360.ru. В феврале страна закупила 2,8 тысячи тонн продукции — в два раза меньше, чем годом ранее.
