В Новосибирске произошло возгорание в корпусе НГТУ

Пожар произошел в учебном корпусе Новосибирского государственного технического университета. Об этом заявили в управлении МЧС по региону.

«По оперативным данным, возгорание бумаги произошло в кабинете на втором этаже учебного корпуса... университета», - отметили в ведомстве.

Администрация НГТУ эвакуировала студентов и персонал.

Сотрудники МЧС оперативно локализовали возгорание, открытое горение ликвидировали в течение 35 минут с момента прибытия специалистов.

Ранее в деревне Брехово в городском округе Химки произошел пожар в деревянном здании на территории пансионата, из здания эвакуировали 59 человек, напоминает 360.ru.

ФОТО: ТАСС
