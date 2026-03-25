В Новосибирске произошло возгорание в корпусе НГТУ
Пожар произошел в учебном корпусе Новосибирского государственного технического университета. Об этом заявили в управлении МЧС по региону.
«По оперативным данным, возгорание бумаги произошло в кабинете на втором этаже учебного корпуса... университета», - отметили в ведомстве.
Администрация НГТУ эвакуировала студентов и персонал.
Сотрудники МЧС оперативно локализовали возгорание, открытое горение ликвидировали в течение 35 минут с момента прибытия специалистов.
Ранее в деревне Брехово в городском округе Химки произошел пожар в деревянном здании на территории пансионата, из здания эвакуировали 59 человек, напоминает 360.ru.
