Кадыров заявил об отсутствии жертв и пострадавших при пожаре в ТЦ в Грозном

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что при пожаре в торговом центре в Грозном никто не пострадал. Об этом он написал на своей странице «Вконтакте».

По его словам, из здания ТЦ были оперативно эвакуированы все люди. «Жертв и пострадавших нет», - написал он.

Кадыров добавил, что в тушении пожара принимают участие 12 расчетов, 50 человек. По данным ТАСС, огонь распространился на 700 кв. метров. Выясняются причины и обстоятельства возгорания.