Пожарные ликвидировали открытое горение в ТРЦ «Меркурий» в Уфе

Открытое горение в торгово-развлекательном центре «Меркурий» в Уфе ликвидировано. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Башкортостан.

В Уфе загорелся торговый центр «Меркурий»

«[В] 03:46 (01:46 мск. — НСН) ликвидация открытого горения», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

О пожаре в уфимском ТРЦ «Меркурий» стало известно накануне вечером. Возгорание наблюдалось на третьем этаже здания, позже огонь перешел на кровлю, площадь пожара составила 5,4 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПожарТорговые ЦентрыУфа
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