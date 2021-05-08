Пожарные ликвидировали огонь в автосервисе в Мытищах
Пожар в сварочном цеху автосервиса в подмосковных Мытищах, где погибли пять человек, ликвидирован, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
По данным ведомства, пожарные полностью потушили огонь в 02:34 по московскому времени.
О возгорании стало известно в пятницу вечером. Пожар в нежилом двухэтажном здании в Мытищах затронул площадь в 225 квадратных метров. Локализовать огонь удалось в 20:18 мск.
В результате происшествия погибли пять человек, один был госпитализирован с травмами. По факту пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
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