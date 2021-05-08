СК возбудил дело после гибели пятерых человек при пожаре в Мытищах
После пожара в сварочном цеху автосервиса в подмосковных Мытищах возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольгу Врадий.
В пожаре погибли пятеро человек, еще один пострадал и госпитализирован с травмами. Врадий пояснила, что уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
Пожар начался в пятницу вечером в нежилом двухэтажном здании по улице 3-я Новая. Огонь затронул площадь в 225 квадратных метров. В 20.18 пожарным удалось локализовать возгорание. Сначала были обнаружены тела четырех погибших, однако потом была найдена пятая жертва пожара.
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