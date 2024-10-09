Пожарные команды со всей России привлечены для тушения нефтебазы в Феодосии

Пожарные команды МЧС со всей России задействованы в тушении возгорания на нефтебазе в Феодосии, сообщил глава города на юго-востоке Крыма Игорь. В комментарии ТАСС он оценил обстановку и назвал её сложной.

По словам Ткаченко, в борьбе с огнём задействованы пожарные практически «со всех уголков» России. Проводится ротация огнеборцев. Им помогают коммунальные службы и другие организации. Сотрудники МЧС обеспечиваются горячим питанием, местами отдыха.