Пожарные команды со всей России привлечены для тушения нефтебазы в Феодосии
Пожарные команды МЧС со всей России задействованы в тушении возгорания на нефтебазе в Феодосии, сообщил глава города на юго-востоке Крыма Игорь. В комментарии ТАСС он оценил обстановку и назвал её сложной.
По словам Ткаченко, в борьбе с огнём задействованы пожарные практически «со всех уголков» России. Проводится ротация огнеборцев. Им помогают коммунальные службы и другие организации. Сотрудники МЧС обеспечиваются горячим питанием, местами отдыха.
Пожар на нефтебазе в Феодосии вспыхнул рано утром 7 октября. По данным СМИ, причиной ЧП мог стать удар с воздуха со стороны Вооруженных сил Украины. В городе продолжает действовать режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального уровня.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН» в среду, 9 октября в воздухе впервые выявлено превышение содержания вредных веществ. Речь идёт о диоксиде серы, сообщили в крымском управлении Роспотребнадзора.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru