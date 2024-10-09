Пожарные команды со всей России привлечены для тушения нефтебазы в Феодосии

Пожарные команды МЧС со всей России задействованы в тушении возгорания на нефтебазе в Феодосии, сообщил глава города на юго-востоке Крыма Игорь. В комментарии ТАСС он оценил обстановку и назвал её сложной.

По словам Ткаченко, в борьбе с огнём задействованы пожарные практически «со всех уголков» России. Проводится ротация огнеборцев. Им помогают коммунальные службы и другие организации. Сотрудники МЧС обеспечиваются горячим питанием, местами отдыха.

Превышение диоксида серы выявлено в Феодосии рядом с горящей нефтебазой

Пожар на нефтебазе в Феодосии вспыхнул рано утром 7 октября. По данным СМИ, причиной ЧП мог стать удар с воздуха со стороны Вооруженных сил Украины. В городе продолжает действовать режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН» в среду, 9 октября в воздухе впервые выявлено превышение содержания вредных веществ. Речь идёт о диоксиде серы, сообщили в крымском управлении Роспотребнадзора.

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фото: telegram.org
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