Превышение диоксида серы выявлено в Феодосии рядом с горящей нефтебазой

Превышение концентрации диоксида серы выявлено в Феодосии на фоне продолжающегося третьи сутки пожара на нефтяном терминале. О результатах анализа проб воздуха изданию «Крым 24» сообщила глава межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

Она уточнила, что превышение содержания вредного вещества зафиксировано в зоне жилой застройки в микрорайоне Ближние Камыши. По словам Пеньковской, на сегодня это первый негативный результат за всё время мониторинга. В общей сложности с 7 октября было взято и проанализировано более 260 проб воздуха.