Превышение диоксида серы выявлено в Феодосии рядом с горящей нефтебазой

Превышение концентрации диоксида серы выявлено в Феодосии на фоне продолжающегося третьи сутки пожара на нефтяном терминале. О результатах анализа проб воздуха изданию «Крым 24» сообщила глава межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

Она уточнила, что превышение содержания вредного вещества зафиксировано в зоне жилой застройки в микрорайоне Ближние Камыши. По словам Пеньковской, на сегодня это первый негативный результат за всё время мониторинга. В общей сложности с 7 октября было взято и проанализировано более 260 проб воздуха.

В Феодосии из-за пожара на нефтебазе закрыт съезд с трассы «Таврида»

Нефтебаза в Феодосии загорелась рано утром 7 октября. По данным СМИ этому предшествовала попытка Вооруженных сил Украины атаковать объект с воздуха. Люди не пострадали. В городе действует режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным главы администрации Феодосии Игоря Ткаченко на утро среды, 9 октября из района ЧС эвакуировали 1129 человек. В трех пунктах временного размещения остаются 129 граждан. Продолжает работу комиссия по оценке нанесенного ущерба для компенсации жителям.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:КрымПожарФеодосия

Горячие новости

Все новости

партнеры