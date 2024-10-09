Превышение диоксида серы выявлено в Феодосии рядом с горящей нефтебазой
Превышение концентрации диоксида серы выявлено в Феодосии на фоне продолжающегося третьи сутки пожара на нефтяном терминале. О результатах анализа проб воздуха изданию «Крым 24» сообщила глава межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.
Она уточнила, что превышение содержания вредного вещества зафиксировано в зоне жилой застройки в микрорайоне Ближние Камыши. По словам Пеньковской, на сегодня это первый негативный результат за всё время мониторинга. В общей сложности с 7 октября было взято и проанализировано более 260 проб воздуха.
Нефтебаза в Феодосии загорелась рано утром 7 октября. По данным СМИ этому предшествовала попытка Вооруженных сил Украины атаковать объект с воздуха. Люди не пострадали. В городе действует режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным главы администрации Феодосии Игоря Ткаченко на утро среды, 9 октября из района ЧС эвакуировали 1129 человек. В трех пунктах временного размещения остаются 129 граждан. Продолжает работу комиссия по оценке нанесенного ущерба для компенсации жителям.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru