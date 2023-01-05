Два человека погибли при пожаре в производственном здании в Петербурге

Два человека погибли при пожаре в производственном здании в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает главное управление МЧС по городу.

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«05 января в 09:16 поступило сообщение о пожаре по адресу: Пушкинский район, Пулковское шоссе, д. 104. В 2-3-х этажном производственном здании размером 12х45 метров происходит горение обстановки на площади 420 кв. метров», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В 11:06 пожар был локализован. Позже стало известно, что в результате ЧП погибли два человека.

К ликвидации возгорания были привлечены 32 человека и 7 единиц техники.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:ПогибшиеПожарСанкт-Петербург
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