Два человека погибли при пожаре в производственном здании в Петербурге

«05 января в 09:16 поступило сообщение о пожаре по адресу: Пушкинский район, Пулковское шоссе, д. 104. В 2-3-х этажном производственном здании размером 12х45 метров происходит горение обстановки на площади 420 кв. метров», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В 11:06 пожар был локализован. Позже стало известно, что в результате ЧП погибли два человека.

К ликвидации возгорания были привлечены 32 человека и 7 единиц техники.

