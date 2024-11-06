Пожар вспыхнул в жилом доме 1917 года в центре Москвы
6 ноября 202414:43
В самом центре Москвы произошел пожар в жилом доме, сообщили в МЧС.
В доме 1917 года на 3-й Тверской-Ямской улице зафиксировано «скрытое горение» перекрытий между 4-м и 5-м этажами.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС, сведений о пострадавших не поступало.
Ранее глава Воронежской области Александр Гусев заявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Нововоронеже после пожара в результате хлопка газа в многоквартирном доме, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru