Пожар вспыхнул в жилом доме 1917 года в центре Москвы

В Электростали больше сотни домов, детсады, школы и больница остались без отопления из-за аварии На 3-й Тверской-Ямской улице перекрыто движение автомобилей 250 нелегальных мигрантов выявили в Москве и Подмосковье Москвичи-паралимпийцы получат призовые выплаты от города Московская усадьба Деда Мороза откроет новый сезон 9 ноября Снежный покров в Москве уменьшился на три сантиметра