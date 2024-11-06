Пожар вспыхнул в жилом доме 1917 года в центре Москвы

В самом центре Москвы произошел пожар в жилом доме, сообщили в МЧС.

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В доме 1917 года на 3-й Тверской-Ямской улице зафиксировано «скрытое горение» перекрытий между 4-м и 5-м этажами.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, сведений о пострадавших не поступало.

Ранее глава Воронежской области Александр Гусев заявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Нововоронеже после пожара в результате хлопка газа в многоквартирном доме, напоминает RT.

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ФОТО: МЧС Москвы
ТЕГИ:МЧС РФПожарМосква

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