Пожар в жилом доме на юго-западе столицы ликвидирован
Пожар в многоэтажном жилом доме на юго-западе Москвы ликвидирован. Об этом сообщили в столичном главке МЧС России. Отмечается, что пострадавших в результате ЧП нет. Также сообщается, что из горящего здания были эвакуированы более 100 жителей – все они размещены в ближайшей гостинице, пишет RT.
Пожар произошёл в ночь на 13 апреля в квартире на последнем этаже и чердаке жилого дома на Ленинском проспекте. Его площадь составила 2 тыс. кв. м, отмечает АГН Москва.
Ранее НСН писала, что при пожаре в частном доме престарелых «Третий возраст» на 3-й Мякининской улице в Москве погибли четыре человека, пострадали ещё 16. По информации РЕН ТВ, 15 пострадавших находится в реанимации, двое из них — в крайне тяжёлом состоянии.
Пожар произошёл вечером 8 апреля. По словам заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, пожар начался в котельной на цокольном этаже, передаёт ТАСС. Многие пожилые люди не могли покинуть здание — их выносили на руках.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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