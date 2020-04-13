Пожар в жилом доме на юго-западе столицы ликвидирован

Пожар в многоэтажном жилом доме на юго-западе Москвы ликвидирован. Об этом сообщили в столичном главке МЧС России. Отмечается, что пострадавших в результате ЧП нет. Также сообщается, что из горящего здания были эвакуированы более 100 жителей – все они размещены в ближайшей гостинице, пишет RT.

Пожар произошёл в ночь на 13 апреля в квартире на последнем этаже и чердаке жилого дома на Ленинском проспекте. Его площадь составила 2 тыс. кв. м, отмечает АГН Москва.