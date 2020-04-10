СК подтвердил, что пожар в колонии Ангарска возник из-за бунта заключённых
Следственный комитет подтвердил, что пожар в ИК-15 Ангарска начался произошел в результате бунта заключенных, передает ТАСС. В Единой дежурно-диспетчерской службе Ангарска уточнили, что в тушении принимают участие только силы Федеральной службы исполнения наказаний.
В сети, между тем, появилось видеообращение заключённого исправительной колонии в городе Ангарске Иркутской области, с избиения которого начались беспорядки в этом исправительном учреждении, а сегодня был устроен поджог.
Как утверждает осуждённый, к нему уже не раз применялись недозволенные меры воздействия, однако на записи не заметно серьёзных телесных повреждений. Судя по татуировке на спине, заключённый принадлежит к лидерам преступного сообщества.
В знак протеста заключённый нанёс себе увечья. Ему оказали медицинскую помощь, однако затем снова подвергли экзекуции. После этого взбунтовались все 17 заключённых, которые содержатся в этом же бараке, затем протест подхватили другие осуждённые. Колония оцеплена силовиками.
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