СК подтвердил, что пожар в колонии Ангарска возник из-за бунта заключённых

Следственный комитет подтвердил, что пожар в ИК-15 Ангарска начался произошел в результате бунта заключенных, передает ТАСС. В Единой дежурно-диспетчерской службе Ангарска уточнили, что в тушении принимают участие только силы Федеральной службы исполнения наказаний.

В сети, между тем, появилось видеообращение заключённого исправительной колонии в городе Ангарске Иркутской области, с избиения которого начались беспорядки в этом исправительном учреждении, а сегодня был устроен поджог.

Как утверждает осуждённый, к нему уже не раз применялись недозволенные меры воздействия, однако на записи не заметно серьёзных телесных повреждений. Судя по татуировке на спине, заключённый принадлежит к лидерам преступного сообщества.

В знак протеста заключённый нанёс себе увечья. Ему оказали медицинскую помощь, однако затем снова подвергли экзекуции. После этого взбунтовались все 17 заключённых, которые содержатся в этом же бараке, затем протест подхватили другие осуждённые. Колония оцеплена силовиками.

