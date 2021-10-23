Пожар в здании правительства Красноярского края ликвидирован

По данным ведомства, возгорание удалось ликвидировать к 09:28 по местному времени (05:28 мск).

Ранее сообщалось, что пожар в здании регионального правительства в центральном районе Красноярска разгорелся в 05:30 (01:30 мск). Спустя два часа возгорание локализовали на площади 60 квадратных метров. Пострадавших нет.

