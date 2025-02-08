Пожар в здании Электрозавода в Москве локализовали

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Расследование инцидента находится на контроле столичной прокуратуры.

По данным РИА Новости, число людей, обратившихся к медикам, возросло до 10 человек.

Пять человек госпитализированы после пожара в здании Электрозавода, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Их жизни вне опасности.

Причиной пожара в здании на Электрозаводской улице в Москве могло стать стать короткое замыкание в электрооборудовании, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

