Пожар в здании Электрозавода в Москве локализовали

Пожар в здании Электрозавода на востоке Москве локализовали на площади 300 квадратных метров, сообщили в МЧС России.

МЧС: При пожаре на востоке Москвы спасены 40 человек

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Расследование инцидента находится на контроле столичной прокуратуры.

По данным РИА Новости, число людей, обратившихся к медикам, возросло до 10 человек.

Пять человек госпитализированы после пожара в здании Электрозавода, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Их жизни вне опасности.

Причиной пожара в здании на Электрозаводской улице в Москве могло стать стать короткое замыкание в электрооборудовании, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: столичная прокуратура
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