Пожар в ТЦ во Владивостоке локализован

Пожар в в торговом центре «Максим» во Владивостоке локализован. Об этом сообщает региональная пресс-служба МЧС.

«В 09:40 (2:40 мск) — локализация пожара», — цитирует ТАСС данные ведомства.

Из-за того, что огонь охватил 1 тыс. кв. м площади торгового центра «Максим», возгоранию был присвоен второй уровень сложности, напоминает RT.

Ранее НСН сообщала, что в Грозном произошел масштабный пожар в торговом центре. В ходе проверок было обнаружено семь нарушений пожарной безопасности здания.

