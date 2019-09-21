Пожар в ТЦ во Владивостоке локализован
21 сентября 201911:45
Пожар в в торговом центре «Максим» во Владивостоке локализован. Об этом сообщает региональная пресс-служба МЧС.
«В 09:40 (2:40 мск) — локализация пожара», — цитирует ТАСС данные ведомства.
Из-за того, что огонь охватил 1 тыс. кв. м площади торгового центра «Максим», возгоранию был присвоен второй уровень сложности, напоминает RT.
Ранее НСН сообщала, что в Грозном произошел масштабный пожар в торговом центре. В ходе проверок было обнаружено семь нарушений пожарной безопасности здания.
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ФОТО: pxhere.com
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