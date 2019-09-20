Семь нарушений пожарной безопасности выявлено в горевшем ТЦ в Грозном

Проверка грозненского ТЦ «Гранд парк», где в четверг вечером произошел пожар, выявила несоблюдение правил пожарной безопасности.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России, всего было выяслено семь нарушений.

В настоящий момент пожар полностью ликвидирован. Площадь, на которой бушевал огонь, составила 700 кв. метров. Как заявил ранее глава Чечни Рамзан Кадыров при пожаре никто не пострадал. Также по данным агентства, пожарные спасли всех животных из зоопарка в ТЦ.

Устанавливаются причины и обстоятельства возгорания.

