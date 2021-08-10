Пожар в цирке Саратова потушен

Пожарным удалось потушить загоревшийся купол саратовского государственного цирка имени братьев Никитиных. Об этом сообщила начальник пресс-службы регионального главка МЧС Наталия Куличенкова.

Пожар в цирке возник сегодня днем. Во внутренний двор пришлось из-за ЧП эвакуировать 10 львов и 12 собак. Никто не пострадал. Позднее сообщалось, что возгорание удалось локализовать на площади 50 квадратных метров.

Пожар вспыхнул в цирке Саратова. Видео

На данный момент пожар ликвидирован, сообщили в региональном МЧС.

Предварительной причиной пожара стало нарушение техники безопасности при строительных работах, заявил зампред правительства региона Роман Грибов.

В Саратовской области действует оранжевый уровень погодной опасности, в большинстве районов сохраняется чрезвычайная пожарная опасность - 5 класс. Жара достигает +35...+37 градусов.


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Фото: 64.mchs.gov.ru
ТЕГИ:ПожарЦиркСаратов
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