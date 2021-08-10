Пожар в цирке Саратова потушен
Пожарным удалось потушить загоревшийся купол саратовского государственного цирка имени братьев Никитиных. Об этом сообщила начальник пресс-службы регионального главка МЧС Наталия Куличенкова.
Пожар в цирке возник сегодня днем. Во внутренний двор пришлось из-за ЧП эвакуировать 10 львов и 12 собак. Никто не пострадал. Позднее сообщалось, что возгорание удалось локализовать на площади 50 квадратных метров.
На данный момент пожар ликвидирован, сообщили в региональном МЧС.
Предварительной причиной пожара стало нарушение техники безопасности при строительных работах, заявил зампред правительства региона Роман Грибов.
В Саратовской области действует оранжевый уровень погодной опасности, в большинстве районов сохраняется чрезвычайная пожарная опасность - 5 класс. Жара достигает +35...+37 градусов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,5 млн+21 378 / сут.
Умерли
166 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
5,8 млн+18 729 / сут.
- «Отвратительно пошутивший комик». В ЛДПР не считают Хованского террористом
- Новым главным тренером ФК «Урал» стал Игорь Шалимов
- Киев призвал США разместить ПВО на территории Украины
- В Минобрнауки заявили о готовности скорректировать рекомендации по вакцинации студентов
- Иркутский губернатор выступил за режим ЧС в Прибайкалье и Якутии из-за пожаров
- СМИ: взрыв прогремел на танкере близ сирийского порта Латакия
- Роскомнадзор заблокировал интервью с Летовым 1998 года
- Латвия объявила ЧС на границе с Белоруссией
- Вирусолог прогнозирует новый всплеск коронавируса в сентябре
- СМИ: кафе в Австрии отказалось обслуживать сделавших прививку от коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru