Пожар вспыхнул в цирке Саратова. Видео
Купол цирка имени братьев Никитиных загорелся в Саратове. Пожарно-спасательные подразделения выехали по вызову №3, информирует Главное управление МЧС по Саратовской области.
Сигнал о возгорании в здании на улица Чапаева 61 поступил около часа дня. Была проведена эвакуация животных, выступающих в цирке. На место работают 15 пожарных расчетов.
На видео, появившихся в сети, заметно, как над куполом поднимается дым. Здание цирка имени братьев Никитиных в Саратове было построено в 1931 году, оно уже неоднократно капитально ремонтировалось. Последний большой ремонт был завершён в апреле нынешнего года.
В Саратовской области действует оранжевый уровень погодной опасности, в большинстве районов сохраняется чрезвычайная пожарная опасность - 5 класс. Жара достигает +35...+37 °.
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