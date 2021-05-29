Пожар в торговых павильонах в Сочи потушен
29 мая 202102:55
Пожар на рынке в Центральном районе Сочи потушен, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Ранее стало известно, что в Сочи загорелись торговые павильоны на Пластунской улице, площадь возгорания составила 870 квадратных метров. Пожар, которому был присвоен повышенный ранг, локализовали в 00:42 мск.
Пожарные ликвидировали огонь в 01:21. Причина возгорания устанавливается.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru