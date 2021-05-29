Торговые павильоны загорелись в Центральном районе Сочи
Торговые павильоны загорелись на рынке на Пластунской улице в Центральном районе Сочи, площадь пожара составила более 800 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу главного управления МЧС по Краснодарскому краю.
Как сообщил собеседник агентства, площадь возгорания составляла порядка 800 кв. м, однако позже увеличилась до 870 кв. м.
«По прибытии первых пожарных подразделений установлено, что произошло загорание торговых павильонов, площадь пожара составляет 870 кв. м», — сообщили в МЧС.
В 00:42 по московскому времени пожар удалось локализовать.
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