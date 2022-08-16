В Армении объявлен двухдневный траур по жертвам взрыва и пожара в ТЦ «Сурмалу»

В Армении со среды объявляется двухдневный траур по жертвам взрыва и пожара на территории торгового центра «Сурмалу». Решение об этом принял премьер-министр страны Никол Пашинян. Между тем, в МЧС Армении только спустя двое суток сообщили о том, что пожар на территории торгового центра в Ереване ликвидирован полностью.

По данным ведомства, после взрыва, который произошёл 14 августа, локализовать пожар удалось сегодня в 14։38 и полностью потушить в 17.49 (в 16.49 мск). На сайте ведомства отмечается, что территория, на которой ведутся работы, оставляет 1 гектар.