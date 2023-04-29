Пожар в Севастополе не повлияет на снабжение города топливом

Возгорание топливного резервуара в бухте Севастополя не повлияет на снабжение города топливом. Об этом заявил севастопольский губернатор Михаил Развожаев.

Развожаев заявил об отсутствии пострадавших при пожаре в бухте Севастополя

«Эти резервы не были задействованы для поставок горючего на автозаправочные станции», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Развожаев отметил, что пожарные быстро и слаженно борются с пожаром, которому присвоен четвертый ранг сложности, однако «работы еще на много часов».

Ранее стало известно, что в микрорайоне Казачья Бухта в Севастополе загорелся резервуар с топливом. Огонь распространился на площади около 1000 квадратных метров. В качестве возможной причины ЧП называют попадание беспилотника.

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Фото: sev.gov.ru
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