Пожар в посольстве РФ на Филиппинах ликвидирован
5 февраля 202200:37
Сильный пожар, охвативший здание российского посольства на Филиппинах, ликвидирован. Об этом сообщается в официальном аккаунте в Twitter Ситуационно-кризисного центра МИД России.
Отмечается, что в результате происшествия жертв и пострадавших нет. Все сотрудники дипмиссии и члены их семей были эвакуированы.
Причины пожара устанавливаются.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,5 млн+168 тыс. / сут.
Умерли
334 тыс.+682 / сут.
Выздоровели
10,4 млн+58 449 / сут.
- РФ сыграет с Португалией в финале ЧЕ по мини-футболу
- Более 440 тысяч россиян посетили Дубай в 2021 году
- В Перу разбился самолет с туристами
- В Турции зафиксирован рекордный прирост по суточным заражениям ковид
- Власти ФРГ намерены оштрафовать Telegram на €55 млн
- Пять человек погибли при сходе лавины в Австрии
- Бывшего главу Дербентского района Дагестана осудили на 7,5 лет
- Трамп: Команда Байдена разрушила США всего за год
- Сборная России вышла в финал ЧЕ по мини-футболу
- «Соллерс груп» и Chery наладят выпуск электромобилей в России
4 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru