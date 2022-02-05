Пожар в посольстве РФ на Филиппинах ликвидирован

Сильный пожар, охвативший здание российского посольства на Филиппинах, ликвидирован. Об этом сообщается в официальном аккаунте в Twitter Ситуационно-кризисного центра МИД России.

Отмечается, что в результате происшествия жертв и пострадавших нет. Все сотрудники дипмиссии и члены их семей были эвакуированы.

Причины пожара устанавливаются.



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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:ФилиппиныПожар
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