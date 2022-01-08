Пожар в пансионате для пожилых в Кузбассе ликвидировали
Пожар в здании частного пансионата «Золотой век» в Кемеровской области ликвидирован, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
Ранее стало известно, что огонь вспыхнул в коммерческом пансионате для круглосуточного пребывания пожилых людей «Золотой век» в Кузбассе, четыре человека погибли.
«Возгорание на данный момент ликвидировано, все вернулись в заведение», — рассказал собеседник агентства.
Пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области подтвердила сообщения о ликвидации пожара.
По словам источника, причиной возгорания стал аварийный режим электрооборудования в бойлерной пансионата. Как отметил собеседник агентства, за последний год МЧС дважды проверяло учреждение: в пансионате обнаружили 18 нарушений требований пожарной безопасности, при этом 15 из них устранили.
Региональная прокуратура Кузбасса организовала проверку по факту инцидента.
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