Пожар в пансионате для пожилых в Кузбассе ликвидировали

Пожар в здании частного пансионата «Золотой век» в Кемеровской области ликвидирован, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Четыре человека погибли при пожаре в пансионате для пожилых в Кемеровской области

Ранее стало известно, что огонь вспыхнул в коммерческом пансионате для круглосуточного пребывания пожилых людей «Золотой век» в Кузбассе, четыре человека погибли.

«Возгорание на данный момент ликвидировано, все вернулись в заведение», — рассказал собеседник агентства.

Пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области подтвердила сообщения о ликвидации пожара.

По словам источника, причиной возгорания стал аварийный режим электрооборудования в бойлерной пансионата. Как отметил собеседник агентства, за последний год МЧС дважды проверяло учреждение: в пансионате обнаружили 18 нарушений требований пожарной безопасности, при этом 15 из них устранили.

Региональная прокуратура Кузбасса организовала проверку по факту инцидента.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПожарКемеровская Область
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры