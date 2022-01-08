Пожар в пансионате для пожилых в Кузбассе ликвидировали

Ранее стало известно, что огонь вспыхнул в коммерческом пансионате для круглосуточного пребывания пожилых людей «Золотой век» в Кузбассе, четыре человека погибли.

«Возгорание на данный момент ликвидировано, все вернулись в заведение», — рассказал собеседник агентства.

Пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области подтвердила сообщения о ликвидации пожара.

По словам источника, причиной возгорания стал аварийный режим электрооборудования в бойлерной пансионата. Как отметил собеседник агентства, за последний год МЧС дважды проверяло учреждение: в пансионате обнаружили 18 нарушений требований пожарной безопасности, при этом 15 из них устранили.

Региональная прокуратура Кузбасса организовала проверку по факту инцидента.

