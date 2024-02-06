Пожар в особняке XVII века в центре Москвы охватил три этажа
6 февраля 202412:45
Пожар в особняке XVII века в Москве охватил три этажа, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
В реконструируемом доме №4 по Никольской улице произошел пожар на втором этаже. Здание находится в центре Москвы, рядом с ним - ГУМ.
По данным столичной прокуратуры, в результате пожара никто не пострадал. Тверская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин возгорания, добавили в ведомстве.
Накануне взрыв прогремел в частном секторе в районе Нор Ареш в Ереване, два здания обрушились, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава Минцифры: Портал «Госуслуг» скоро смогут заменить умные колонки
- Богомаз: ВСУ обстреляли брянское село Сушаны
- Песков: Никаких решений о запрете VPN в России сейчас нет
- Минцифры: Россияне чаще всего подают заявление о браке на «Госуслугах» по пятницам
- Минфин прорабатывает вопрос о введении акциза на медицинский спирт
- СМИ: В Индии 11 человек погибли при взрыве на заводе пиротехники
- Пожар в особняке XVII века в центре Москвы охватил три этажа
- Российские банки в январе сократили выдачи ипотеки на 66%
- В Большом театре Краснодарский музыкальный театр покажет оперу «Борис Годунов»
- В Казани болельщик умер после хоккейного матча
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru