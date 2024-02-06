Пожар в особняке XVII века в центре Москвы охватил три этажа

Пожар в особняке XVII века в Москве охватил три этажа, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

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В реконструируемом доме №4 по Никольской улице произошел пожар на втором этаже. Здание находится в центре Москвы, рядом с ним - ГУМ.

По данным столичной прокуратуры, в результате пожара никто не пострадал. Тверская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин возгорания, добавили в ведомстве.

Накануне взрыв прогремел в частном секторе в районе Нор Ареш в Ереване, два здания обрушились, напоминает RT.

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ФОТО: Столичная прокуратура
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