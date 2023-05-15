Пожар в московском ТЦ «Перекресток» потушили

Пожарные потушили мусорный контейнер, который вспыхнул рядом с магазином «Перекресток» на Южном Бутово, сообщает РИА Новости.

«Произошло горение мусора в контейнере на площади 4 квадратных метра», - сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщали о взрыве газовых баллонов в магазине «Перекресток» на бульваре Адмирала Ушакова. Источник РЕН ТВ сообщил, что был слышен звук взрыва, а затем началось сильное задымление, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:МоскваПожарПроисшествия

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