Пожар в многоэтажном доме в Уфе: погибли три человека

В жилом девятиэтажном доме по улице Ферина 1/2 в Уфе произошел пожар, сообщает ГУ МЧС по Башкирии.

Огонь вспыхнул минувшей ночью. Спасатели эвакуировали 150 человек, из них 46 детей.