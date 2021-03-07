Пожар в многоэтажном доме в Уфе: погибли три человека
7 марта 202108:11
В жилом девятиэтажном доме по улице Ферина 1/2 в Уфе произошел пожар, сообщает ГУ МЧС по Башкирии.
Огонь вспыхнул минувшей ночью. Спасатели эвакуировали 150 человек, из них 46 детей.
В результате пожара погибло три человека, в том числе один ребёнок 2009 года рождения. Еще четверо пострадали.
Жителей дома разместили в пункте временного размещения. Причина пожара выясняется.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru