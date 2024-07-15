Пожар у приусадебных участков в Севастополе потушили
Горение сухой травы у приусадебных участков на Северной стороне Севастополя ликвидировано на шести гектарах. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ.
Ранее о пожаре сообщал губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, была угроза деревянным постройкам из-за сильного ветра.
В МЧС региона заявили, что огонь полностью ликвидирован. Причину его возникновения выясняют эксперты.
Также в ведомстве уточнили, что огонь повредил одну деревянную постройку. О погибших или пострадавших в результате ЧП информации нет.
Ранее также сообщалось о пожаре в поселке Коктебель в Крыму. К его тушению привлекли вертолет. Горела сухая растительность на площади 20 гектаров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru