Пожар в Кировской области унес жизни пяти человек
15 октября 201909:19
В Кировской области в результате пожара в частном доме в селе Кикнур погибли пять человек. По данным RT, среди жертв две женщины и трое мужчин.
Как сообщили в управлении СКР по региону, предварительно установлено, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что накануне пожара компания распивала в доме алкоголь.
В свою очередь «Известия» уточняют, что в результате инцидента пострадали еще два человека.
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ФОТО: pxhere.com
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