Пожар в Кировской области унес жизни пяти человек

В Кировской области в результате пожара в частном доме в селе Кикнур погибли пять человек. По данным RT, среди жертв две женщины и трое мужчин.

Как сообщили в управлении СКР по региону, предварительно установлено, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что накануне пожара компания распивала в доме алкоголь.

В свою очередь «Известия» уточняют, что в результате инцидента пострадали еще два человека.

