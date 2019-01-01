Пожар в детском лагере «Холдоми». Кто лукавит: губернатор или директор?

Пожар в туристическом комплексе «Холдоми» произошел в ночь на вторник. Сгорели 20 из 26 палаток. В палаточном лагере на тот момент находились почти 200 детей в возрасте от 7 до 15 лет. По одной из версий, причиной пожара мог стать обогреватель. По сообщению РИА Новости, палатки сгорели буквально за несколько минут.



Деревянные корпуса на базе отдыха «Холдоми» могли вместить 226 человек, тем не менее, на текущую третью смену в лагерь было продано 428 путевок. До сих пор неясно, кто именно разрешил размещать детей в палатках. Краевая межведомственная комиссия в июле проверяла лагерь и видела палатки. Как рассказали в региональном МЧС, во время проверки им рассказали, что «палаточный лагерь развернут в рамках проведения экстремальных мероприятий».

У палаточного лагеря на территории базы отдыха «Холдоми» не было разрешения на открытие и работу, - заявил глава Хабаровского края Сергей Фургал. «Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный», - сказал губернатор. Возмущение такой позицией выразил Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.

«Губернатор Хабаровского края по фамилии Фургал сказал: никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный. Это что значит?! А чья обязанность знать? Что это за заявление со стороны губернатора? Если никто не знал, значит, они плохо исполняют свои обязанности. А если знали, то почему разрешили? Разберитесь и доложите».

Между тем, хабаровский губернатор, похоже, не мог не знать о существовании этого лагеря. Его директор, задержанный, как и владелец лагеря, рассказал, что в лагере не один раз с начала его работы проходили проверки, у организаторов были все необходимые бумаги, а место отдыха в начале лета открывали губернатор края Сергей Фургал и глава местного ГУ МЧС. Эти его утверждения приводит «Газета.ру». Сейчас, конечно, сложно сказать, кто в этой ситуации лукавит в попытке снять с себя часть ответственности за трагедию: задержанный ли директор или губернатор, позабывший о визите в лагерь.

Как всегда бывает после подобных трагедий, инициированы сплошные проверки. Глава МЧС России Евгений Зиничев поручил провести внеплановые проверки детских лагерей и баз отдыха. Он потребовал в срочном порядке проверить соответствие этих объектов требованиям пожарной безопасности, а также на наличие незарегистрированных палаточных лагерей.

С 24 июля в Хабаровском крае объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре в детском лагере.



