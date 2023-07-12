Пожар в деревянных постройках в Солнечногорске локализовали на 2,5 тысячи кв. м

Крупный пожар в Солнечногорске Московской области локализовали на 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по региону.

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По данным ведомства, рано утром 12 июля в деревне Кривцово городского округа Солнечногорск загорелись деревянные постройки, отмечает «Свободная пресса». Площадь пожара составила 3200 кв. м.

«В 7.32 пожар локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров», — сообщили в МЧС.

По предварительной информации, никто не пострадал, пишет RT.

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ФОТО: МЧС России
ТЕГИ:ПожарМосковская Область

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