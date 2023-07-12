Пожар в деревянных постройках в Солнечногорске локализовали на 2,5 тысячи кв. м
12 июля 202308:59
Крупный пожар в Солнечногорске Московской области локализовали на 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по региону.
По данным ведомства, рано утром 12 июля в деревне Кривцово городского округа Солнечногорск загорелись деревянные постройки, отмечает «Свободная пресса». Площадь пожара составила 3200 кв. м.
«В 7.32 пожар локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров», — сообщили в МЧС.
По предварительной информации, никто не пострадал, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru