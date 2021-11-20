В Екатеринбурге загорелось деревообрабатывающее предприятие

Площадь пожара в деревообрабатывающем цеху в Екатеринбурге достигла до 1200 кв.м, огонь перекинулся на соседний склад. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой пресс-службе МЧС России.

Пожар на предприятии по улице Бурильщиков в Екатеринбурге загорелся в ночь на субботу, 20 ноября.

Ранее МЧС сообщало, что площадь пожара достигла 500 кв. м., данных о погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

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Фото: 78.mchs.gov.ru
ТЕГИ:ПожарЕкатеринбург
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